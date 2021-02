Verso Lazio-Cagliari: i bookmakers votano i biancocelesti

Verso Lazio-Cagliari: le quote degli scommettitori non lasciano dubbi: gli uomini di Inzaghi largamente favoriti per il successo finale

La partita tra Lazio e Cagliari si avvicina sempre di più: la prima squadra della Capitale ospiterà i sardi domenica 7 febbraio alle 20:45.

Le quote non mentono: la vittoria biancoceleste è nettamente l’esito più probabile, a 1,38. Difficile il blitz dei sardi, dato a 8,20, mentre il pareggio si gioca a 5,20. Da sottolineare come la Lazio non perda in casa del Cagliari addirittura dal 2013 (1-0 per i sardi con goal di Daniele Dessena).