Verso la Lazio, Barella e Calhanoglu in dubbio? Le ultime

Buone notizie per Inzaghi per quanto riguarda i due centrocampisti usciti doloranti dalla sfida di ieri

Battuta la Juventus, l‘Inter di Simone Inzaghi può concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro la Lazio.

Come riportato da Sky Sport, non sembrerebbero esserci problemi per Barella e Calhanoglu, usciti non troppo integri dalla sfida contro la Juventus. Oggi i due sono rientrati tranquillamente in gruppo, pronti per preparare la sfida ai biancocelesti