Verso la Juve, ecco quanti tifosi biancocelesti saranno presenti allo Stadium

Verso la Juve, a pochi giorni dalla trasferta di Torino ecco quanti tifosi biancocelesti saranno presenti allo stadio

Archiviata la sosta delle Nazionali e i rispettivi impegni tra cui la Nations League, la Lazio di Baroni tornerà in campo per affrontare la Juventus nella difficile trasferta di Torino. In vista della gara con i bianconeri, a essere presente nel settore riservato agli ospiti ci saranno 600 cuori biancazzurri come dimostra il comunicato della Curva Nord

PAROLE – In quanto tifo organizzato non ci presenteremo in Piemonte per le trasferte contro il Torino e la Juventus. Questo perché in quella città si è venuto a creare un ambiente che non ci permette di tifare la nostra squadra a causa di problemi con questura e steward: non vogliamo scontrarci con questi signori. Chi vuole andare comunque vada pure, ma non esponga striscioni. La decisione è presa