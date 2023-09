Verso Juve-Lazio, Chiesa rientra subito a Torino: le ultime sulle condizioni dell’attaccante. La decisione sul giocatore

Come comunicato dalla FIGC, Chiesa e Pellegrini hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici. Entrambi faranno subito rientro nei rispettivi club. In casa Juve, verso la ripresa del campionato che il 16 settembre vedrà in scena la sfida con la Lazio di Sarri, scatta l’allarme Chiesa.