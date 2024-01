Verso il Derby di Coppa, Mourinho: «La stanchezza non è solo mentale. La Lazio…». Le parole del tecnico giallorosso

Intervenuto nella consueta conferenza stampa in vista della gara contro l’Atalanta, il tecnico della Roma José Mourinho ha così parlato in merito anche al derby di Coppa Italia contro la Lazio.

PAROLE– «La stanchezza non è solo mentale, ma anche fisica. Se dici a un centrocampista che deve giocare tutta la partita contro l’Atalanta, 120 minuti con la Lazio, poi con il Milan… per fortuna dopo il Milan c’è una settimana vuota in cui possiamo recuperare ».

INFORTUNIO SMALLING– «Davanti al momento siamo in tanti. A centrocampo e in difesa no e la Coppa d’Africa ci ha complicato la vita. L’infortunio interminabile di Smalling mi ha rovinato la stagione. Nell’Atalanta Lookman va in Coppa d’Africa ma hanno tanti giocatori. Per noi è diverso. Ma noi daremo tutto, con lo stadio che darà tutto. Sarà una settimana dura, ma non sarà facile neanche per l’Atalanta, la Lazio e il Milan ».