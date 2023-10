Verso Feyenoord-Lazio, Slot sorride: Bijlow riprenderà il suo posto tra i pali. Le ultime. Il portiere è tornato a disposizione

Justin Bijlow è tornato a disposizione. Il primo portiere del Feyenoord ha recuperato completamente dalla frattura del polso rimediata a metà agosto. Ci sarà sia questa sera contro il Vitesse che mercoledì per la gara di Champions contro la Lazio, queste le parole del tecnico Slot riportate da De Telegraaf.

PAROLE– «Bijlow è molto felice di essere di nuovo in forma. Ha disputato bene la partitella in allenamento e sta bene. Timon Wellenreuther (il secondo portiere, ndr) lo ha sostituito in modo eccellente, ma sa che è dietro nelle gerarchie. Non ho mai nascosto che Justin è il primo portiere del Feyenoord. L’ho chiarito spesso e con anticipo. Timon sa di essere il vice e ci è stato molto di aiuto in questo periodo. Mi piacerebbe se fosse felice anche solo di sedersi in panchina. Ha fatto un ottimo lavoro, ma anche Bijlow ha lavorato tanto e bene ».