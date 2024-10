Champions League, in campo Milan e Monaco alle 18.45: i risultati finali

Champions League, alle 18.45 sono andate in campo Milan e Monaco in attesa della Juve: ecco come sono andate le partite

Archiviato il turno di campionato, che ha visto perdere sabato sera la Lazio in casa della Juventus per colpa di un autorete di Gila, la serie A lascia spazio alla Champions League e al terzo turno della fase maxi girone di qualificazione. In campo alle 18.45 sono andate in campo Milan e Monaco rispettivamente con Brugge e Stella Rossa ed hanno vinto entrambe le compagini casalinghe. I rossoneri hanno avuto la meglio sulla squadra belga per 3-1, mentre i francesi si sono imposti con un netto 5-1