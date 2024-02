Verso Euro 2024, stabilite le sedi dei ritiri in Germania: ecco dove si allenerà l’Italia

Euro 2024, a pochi mesi dalla competizione europea per nazioni sono state decise le sedi dove le squadre si alleneranno durante il torneo

Archiviata la stagione calcistica, i club lasceranno spazio alle nazionali impegnate a Euro 2024 che si disputerà in Germania con l’Italia di Spalletti che deve difendere il titolo vinto nel 2021 a Wembley. Secondo quanto riporta Sportface, le nazionali qualificate hanno già scelto le sedi di ritiro e l’Italia campione in carica sarà Iserlohn in Nordreno-Vestfaliaand.

La Germania padrona di casa si allenerà a Herzogenaurach in Baviera, l’Inghilterra finalista invece a Blankenhain, in Turingia.