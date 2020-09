Verso Cagliari: gioca la vecchia Lazio

Domani alle 18 alla Sardegna Arena il debutto stagionale della Lazio. Nessun nuovo acquisto in campo, novità Marusic a sinistra al posto di Lulic.

Nuovo campionato, vecchia Lazio. Nessun innesto per Inzaghi che domani contro il Cagliari manderà in campo gli stessi calciatori della passata stagione. L’unica novità sarà rappresentata dalla presenza di Marusic sulla fascia sinistra, adattato a causa dell’assenza di capitan Lulic. Nonostante si stia allenando a Formello da diversi giorni, infatti, il trasferimento di Fares non è stato ancora reso ufficiale. Da qui l’impossibilità di averlo a disposizione per la prima gara di Serie A. Solo due squadre hanno riproposto al fischio di inizio lo stesso 11 all’esordio: si tratta di Milan e Napoli. Così si legge nell’edizione odierna de Il Tempo.