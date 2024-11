Verona-Roma, i tifosi veronesi esultano al termine del match rincarando la dose e citando la Lazio: i dettagli

Verona-Roma, al termine della partita del Bentegodi i tifosi veronesi esultando citano anche la squadra biancoceleste: la situazione

Termina con un altra sconfitta per la Roma la sfida delle 18 del Bentegodi dei giallorossi contro il Verona di Zanetti che compromette ancor di più la situazione in casa Roma e in particolare per Juric. Il match si è concluso sul 3-2 e i tifosi veronesi nel esultare per i preziosi tre punti conquistati per la salvezza, rincarano ancor di più la dose intonando il coro Forza Lazio Ale, a testimonianza della grande amicizia che esiste da tanti anni fra le due tifoserie.