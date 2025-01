Verona-Lazio, i precedenti della sfida del Bentegodi: il dato

Verona-Lazio, alla vigilia della delicata sfida del Bentegodi contro la squadra di Zanetti ripercorriamo i precedenti tra le due formazioni

Archiviata la delusione per il pari contro il Como, la Lazio si proietta alla trasferta delicatissima del Bentegodi contro il Verona di Zanetti, con l’obiettivo fondamentale e primario di portare a casa i tre punti dopo il punto in due match. Domenica al Bentegodi andrà in scena il 53°incrocio tra le due compagini, e il bilancio attuale è il seguente: 29 vittorie per la Lazio, 20 per la squadra di Zanetti e 23 sono invece i pareggi. L’ultima è stata vinta dai ragazzi biancocelesti con un 2-1 interno all’Olimpico.