Verona-Lazio, a pochi giorni dalla gara esterna del Bentegodi ecco chi racconterà il match per l’emittente streaming

Archiviato l’amaro pareggio di venerdì sera con il Como, per la Lazio domenica sera è già tempo di pensare al futuro che si chiama Verona, in cui non può fallire. Il match sarà trasmesso alle ore 18 al Bentegodi, e sarà visibile su Dazn e sarà commentato dalla coppia Dario Mastroianni e Fabio Bazzani