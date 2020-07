Lazio, D. Anderson: «Mi sono allenato ogni giorno per questo momento!»

Tra i protagonisti di questo Verona-Lazio c’è anche Djavan Anderson. Le parole del ragazzo al termine del match

Le parole di Djavan Anderson ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara contro il Verona:

«Fiducia? Mi aiuta a giocare meglio, aiuta sempre. Io ho avuto momenti molto difficili anche negli anni passati, il mister ha creduto in me sin da quando sono arrivato anche se sapevo che non era il mio momento. Mi sono sempre allenato, sapevo che avrei dovuto solo aspettare. Ringrazio il tecnico per questa chance, sono molto felice, voglio fare di più e aiutare questa squadra perchè siamo molto uniti e possiamo fare grandi cose insieme.



Il mio ruolo? Il quinto deve difendere, attaccare e leggere bene la posizione. Tutto il tempo passato qui l’ho trascorso studiando come muovermi e adesso mi ha aiutato. Famiglia? Ovviamente è contenta, ha visto da vicino che non è stato tutto bello per me, ma mi ha dato sempre la forza di continuare a sognare.

Io ho visto una squadra con tanta energie e fiducia, ma devi avere anche un po’ di fortuna perchè con la Juve potevamo anche vincere. Vediamo partita dopo partita e speriamo di finire bene».