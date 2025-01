Verona, i convocati di Zanetti in vista della partita di domani contro la Lazio: la lista completa

Verona, alla vigilia della gara interna di campionato contro i biancocelesti il tecnico ha reso ufficialmente nota la sua lista dei convocati

Finalmente ci siamo l’attesa ormai sta per finire, domani torna in campo la Lazio che vuole archiviare il pari di venerdì scorso contro il Como, che ha rallentato la corsa in classifica dopo la delusione nel derby. Per farlo la compagine di Baroni, dovrà vedersela contro il Verona di Zanetti anch’essa bisognosa di punti pesanti in ottica salvezza. Alla vigilia della partita con i biancocelesti, questa è la lista ufficiale dei convocati di Zanetti

1 Montipò

4 Daniliuc

5 Faraoni

6 Belahyane

7 Lambourde

8 Lazovic

9 Sarr

11 Tengstedt

12 Bradaric

14 Livramento

15 Okou

20 Kastanos

21 Dani Silva

22 Berardi

23 Magnani

25 Serdar

27 Dawidowicz

31 Suslov

33 Duda

34 Perilli

35 Mosquera

38 Tchatchoua

42 Coppola

72 Ajayi

87 Ghilardi