Verona, Cioffi: «La Lazio ieri si è allenata, non mi ha impressionato»

Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Lazio.

LAZIO – «Se mi ha impressionato ieri? Nì. Grandissimo onore a loro, ma ho visto un Feyenoord totalmente disconnesso. Va dato merito alla Lazio, ma gli è andata un po’ in discesa: si sono allenati (ride, ndr). Serve coraggio. Per fare risultato a Roma serve il 110%: l’ambiente sarà caldo per tanti motivi, ma noi siamo pronti alla battaglia e ce l’andiamo a giocare».

SARRI – «Mi fa piacere che mi consideriate un collega: lui ha quarant’anni di calcio alle spalle, io ho cominciato ieri (ride, ndr). Definirlo maestro di calcio credo sia la cosa giusta: si è formato da solo, e quando ha finto l’ha fatto perché ha insistito sulle sue idee. Troveremo una Lazio che gioca a memoria, che probabilmente sarà un po’ stanca per la coppa, ma sarà anche carica per il risultato ottenuto e per la voglia di venir fuori da un inizio di campionato un po’ a singhiozzi. Loro saranno pronti, lo saremo anche noi».

VERONA – «Dobbiamo migliorare molto, con la consapevolezza che quanto fatto nelle ultime due-tre settimane è stato tantissimo. In grande serenità, andiamo a ritoccare quella che può essere la fase offensiva nei piazzati, lo sviluppo di gioco, senza perdere la nostra identità, che dev’essere l’aggressività».