Ventola elogia la Lazio: «La loro splendida partita ha fatto sembrare la Real Sociedad una squadra normale»

Ventola, l’ex calciatore alla luce della straordinaria vittoria di giovedì si esprime sulla prestazione dei biancocelesti: ecco cos ha detto

In occasione della puntata di Viva El Futbol, ha parlato Nicola Ventola il quale si esprime con parole di elogio nei confronti della Lazio alla luce della vittoria dei biancocelesti con la Real Sociedad. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Le giocate della Lazio sono tutte giuste. Isaksen mi sembra un altro giocatore, che assist che ha fatto. Vuol dire che mentalmente stai bene. La giocata di Dia, quando dribbla in area, tutte giocate di qualità e tutti che sono sicuri. Poi entrano Noslin e Pedro che recitano lo stesso spartito. M’ha sorpreso, la Real Sociedad è una bella squadra ma la Lazio con la sua super partita ha fatto sembrare come se non lo fosse