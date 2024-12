Ventola: «Inizialmente la partita è stata equilibrata. Poi l'Inter...»

Le parole di Nicola Ventola sulla partita dell’Olimpico tra Lazio e Inter. Ecco le sue considerazioni

A Viva El Futbol, Nicola Ventola, ha parlato della prova della Lazio contro l’Inter, sottolineando l’equilibrio iniziale prima dei sei gol subiti dai biancocelesti.

PAROLE– «Inizialmente la partita è stata equilibrata, ma quando tutti vanno a mille, come avvenuto nel secondo gol con i cross del quinto per il quinto con tre centrocampisti in area, l’Inter diventa devastante. Io stimo Inzaghi e ha merito nell’evidente crescita della squadra. Mi è piaciuto che l’Inter ha continuato a fare la partita, cercando il gol »