Venezia Lazio, con un giallo salteranno il Milan: la lista dei diffidati biancoceleste

Venezia Lazio, in caso di cartellino giallo questi giocatori salteranno il prossimo match di Serie A contro il Milan

Sabato 22 febbraio la Lazio volerà in trasferta a Venezia per il match valido per la 26esima giornata di Serie A. Per l’occasione, due calciatori biancocelesti dovranno stare attenti a non rimediare cartellini gialli, altrimenti salteranno per squalifica il match contro il Milan.

Si tratta di Reda Belahyane, il quale deve ancora esordire con la maglia biancoceleste, e di Gustav Isaksen.