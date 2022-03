Venezia, emergenza portieri: Romero e Lezzerini out contro la Lazio

Emergenza portieri totale per il Venezia di Zanetti: contro la Lazio non ci saranno Lezzerini e Romero. I dettagli

Emergenza portieri in casa Venezia in vista della gara di lunedì sera contro la Lazio all’Olimpico. Dopo l’infortunio a Lezzerini, quest’oggi anche Sergio Romero ha dato forfait e non è partito per Roma insieme al resto della squadra.

A difendere la porta dei lagunari ci penserà Niki Maenpaa mentre alcuni giovani della Primavera andranno in panchina.