La prima fase della vendita degli abbonamenti della Lazio si chiude con numeri bassissimi: continua la protesta dei tifosi

Abbonamenti Lazio, terminata la prima finestra di rinnovo per i vecchi abbonati: le stime aggiornate sulle tessere sottoscritte dai tifosi biancocelesti

La prima fase della campagna abbonamenti Lazio si è chiusa alle 23:59 di ieri, mercoledì 15 luglio. Da oggi, invece, si apre una nuova finestra dedicata agli ex abbonati, che potranno cambiare settore o posizione a partire dalle 12:00 e fino alle 23:59 di martedì 21 luglio.

Proprio dopo questa seconda scadenza potrebbe arrivare la prima comunicazione ufficiale del club sul numero di tessere sottoscritte. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio potrebbe infatti rinviare l’annuncio inizialmente previsto per la giornata odierna, attendendo la conclusione della fase successiva.

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Le stime risultano molto calate dai numeri del passato

In attesa dei dati ufficiali, restano le stime e le indiscrezioni raccolte in queste ore. E il quadro, almeno per il momento, confermerebbe un segnale molto chiaro da parte dell’ambiente biancoceleste. I numeri sarebbero particolarmente bassi e fotograferebbero una scelta condivisa da una parte ampia della tifoseria.

Dai punti vendita arriverebbe una stima inferiore alle 500 tessere sottoscritte. Dal club, invece, filtrerebbe una versione leggermente diversa, con poco più di 900 abbonamenti staccati. Due conteggi differenti, ma comunque lontani dai volumi abituali di una piazza come quella laziale.

Abbonamenti Lazio, attesa per la comunicazione ufficiale

La prossima data da cerchiare è quella di martedì 21 luglio, quando si chiuderà la fase riservata agli ex abbonati con possibilità di cambio posto. Solo dopo quel passaggio la Lazio potrebbe comunicare il primo dato ufficiale.

Per ora, però, le stime raccontano una partenza molto lenta. Numeri diversi, ma una sostanza comune: la campagna abbonamenti Lazio resta al centro del dibattito e conferma il momento delicato vissuto dall’ambiente biancoceleste.