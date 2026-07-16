La Lazio fa sul serio per Kennedy! Trattativa già nel vivo con il Fluminense: spunta la prima offerta

La Lazio continua a lavorare sull’attaccante brasiliano classe 02 Kennedy: il Fluminense parte da 12 milioni, ma la distanza può essere colmata

La Lazio continua a muoversi per John Kennedy. Dopo i primi contatti delle scorse ore, il dialogo con il Fluminense resta aperto e il club biancoceleste sta valutando la possibilità di presentare una proposta concreta per l’attaccante brasiliano classe 2002.

Il nome del centravanti è entrato con forza nelle valutazioni della società capitolina, alla ricerca di un profilo offensivo da consegnare a Gennaro Gattuso. John Kennedy piace per caratteristiche, margini di crescita e capacità di dare soluzioni diverse al reparto avanzato. La trattativa, però, resta ancora da costruire sul piano economico.

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Il Fluminense chiede 12 milioni

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Lazio starebbe ragionando su un’offerta da circa 8 milioni di euro ma la richiesta iniziale dei brasiliani sarebbe più alta e si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.

Una distanza esiste, ma la situazione non appare chiusa. Le parti restano in contatto e il club biancoceleste sta cercando di capire se ci siano margini per trovare una formula in grado di avvicinare domanda e offerta. Il contratto dell’attaccante con il club brasiliano può diventare un elemento importante all’interno della trattativa.

Primi contatti anche con l’entourage

La Lazio ha avuto contatti anche con l’entourage di John Kennedy, segnale di un interesse concreto e di una valutazione approfondita sul giocatore. Prima di affondare il colpo, però, il club dovrà sistemare alcune situazioni in uscita nel reparto offensivo.

La trattativa con il Fluminense prosegue, con una forbice economica ancora da ridurre. I prossimi contatti saranno decisivi per capire se la pista brasiliana potrà decollare o se la Lazio dovrà tornare con forza su altri obiettivi per l’attacco.