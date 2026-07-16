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La Lazio presenta la seconda maglia per la stagione 2026-2027 – VIDEO

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2 ore ago

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Lazio seconda maglia 2026 2027

Lazio, oggi è stata presentata la nuova seconda maglia dei biancocelesti di Gennaro Gattuso in vista della prossima annata: tutte le immagini

Nella giornata odierna è stata resa nota quella che sarà la seconda maglia della Lazio per la stagione sportiva 2026-2027. Vi riportiamo tutte le immagini, il video di presentazione e la descrizione dei dettagli:

Il comunicato:

“La maglia Away 2026/27 della S.S. Lazio reinterpreta il tema delle righe attraverso un linguaggio grafico moderno, essenziale e dinamico. 

Ispirata ad alcune iconiche divise della storia biancoceleste, la maglia away sviluppa un pattern diagonale destrutturato composto da linee sottili e irregolari che attraversano il corpo della maglia creando un forte senso di movimento e velocità. Un design contemporaneo che richiama l’estetica rétro-sport degli anni passati, reinterpretandola in chiave minimal e innovativa. 

 Le differenti intensità delle stripes, alternate tra celeste, navy e tonalità soft tono su tono, generano profondità e leggerezza visiva, trasformando un elemento classico in una texture moderna. 

La base total white esalta la pulizia del design e valorizza i dettagli navy presenti sul colletto e sulla manica, creando un equilibrio raffinato tra eleganza e identità sportiva. Il risultato è una maglia sofisticata ma fortemente riconoscibile, capace di unire identità biancoceleste e ricerca stilistica contemporanea. “.

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