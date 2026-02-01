Connect with us

Mercato Lazio, Pedullà: «Vecino ha accettato l’offerta del Celta Vigo! Ora per Belahyane…»

17 minuti ago

Mercato Lazio, Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative in uscita per Matias Vecino e Reda Belahyane: i due vanno verso Celta Vigo e Hellas Verona

Il mercato della Lazio resta uno dei temi più caldi di questa sessione di calciomercato invernale! In questi minuti il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato delle novità su due giocatori in uscita dal club di Claudio Lotito. Matias Vecino e Reda Belahyane potrebbero accasarsi rispettivamente nel Celta Vigo e nell’Hellas Verona. Le sue parole:

«Vecino ha accettato il Celta Vigo, servono ultimi accordi tra club. Ora la Lazio dovrà decidere anche su Belahyane che ha detto sì al Verona, ma servirebbe un’entrata a centrocampo per fare due uscite».

LEGGI ANCHE: Belahyane Verona, intesa raggiunta con la Lazio! I dettagli della formula

