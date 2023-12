Vecino Lazio, la versione del CorSport: mancanza di rispetto e linea punitiva Lotito-Fabiani. Ma non è chiara una cosa su quanto accaduto

Anche il Corriere dello Sport stamani entra nel merito della mancata convocazione di Matias Vecino per Lazio-Genoa. Si parla di atteggiamenti sbagliati e di brutte risposte, avrebbe mancato di rispetto, non si è capito bene se nei confronti di un componente dell’area tecnica, come è trapelato dagli uffici di Formello: la materia era grigia, non ben identificata. Sarri si è allineato, non è chiaro sino a che punto abbia condiviso la scelta, attribuitagli dall’ufficio stampa.

Dalla società hanno fatto sapere che era il caso di intervenire, Lotito aveva già preannunciato l’ipotesi di provvedimenti, il diesse Fabiani non ha preso le distanze, anzi ha certamente condiviso, sposato e caldeggiato la linea punitiva. Un dato è certo: all’uruguaiano non sarebbe stato imputato scarso impegno in partita o in allenamento. L’uruguaiano avrebbe risposto male, atteggiamento non tollerabile; e la società,è intervenuta.