Vecino Lazio, il centrocampista fa sorridere Baroni

Vecino Lazio, il centrocampista biancoceleste è tornato a disposizione dopo una lunga assenza e si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen

Matias Vecino è finalmente tornato a disposizione della Lazio dopo lo stop di fine novembre a causa di un problema muscolare. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista uruguayano è l’arma in più di Baroni.

Il tecnico dovrà decidere se farlo partire dal 1′ in Europa League contro il Viktoria Plzen, per far riposare uno tra Rovella e Guendouzi, oppure se schierarlo a gara in corso proprio come domenica a San Siro contro il Milan. La rifinitura di oggi sarà decisiva.