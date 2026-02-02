Vecino Celta Vigo, è in partenza per la Spagna: decisiva la sua volontà

Calciomercato
Matias Vecino ha detto addio alla Lazio, infatti il centrocampista uruguaiano si prepara a intraprendere una nuova avventura in Spagna. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento di Vecino al Celta Vigo è ormai cosa fatta e si concretizzerà proprio nell’ultimo giorno di calciomercato.
Vecino Celta Vigo, ci siamo
Matias Vecino ha deciso di cambiare aria dopo alcuni anni passati alla Lazio. La trattativa ha subito un’accelerata nelle ultime ore, grazie alla determinazione del calciatore stesso. La cessione al Celta Vigo è stata resa possibile dalla volontà di Vecino di intraprendere una nuova esperienza all’estero.
La decisione di Vecino di trasferirsi al Celta Vigo ha giocato un ruolo cruciale nell’accelerazione della trattativa. L’ex Empoli e Cagliari, infatti, ha dato la sua disponibilità al trasferimento e ha spinto affinché la Lazio accettasse l’offerta del club spagnolo.
