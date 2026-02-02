Calciomercato Lazio, tra cessioni sfumate e ultimi tentativi per il centrocampo: le ultime sui capitolini

Calciomercato Lazio, quali sono le ultime trattative imbastite dai biancocelesti per chiudere questa sessione invernale

Il mercato invernale della Lazio ha vissuto un finale turbolento, con molte trattative che non sono andate in porto e diverse cessioni bloccate. Tra le vicende più rilevanti ci sono quelle legate a Alessio Romagnoli, Noslin, Dele-Bashiru, e Tavares, mentre l’arrivo di nuovi rinforzi è stato frenato, soprattutto dopo il mancato addio del difensore centrale.

Calciomercato Lazio, cessioni saltate e i disagi per Sarri

La Lazio ha visto sfumare diverse uscite nell’ultimo periodo di mercato. A cominciare da Alessio Romagnoli, il cui trasferimento in Qatar è saltato all’ultimo minuto. La vicenda lascia il difensore scontento, con il rischio di restare fuori rosa fino a giugno, ma è ancora da chiarire se sarà escluso dal progetto tecnico di Maurizio Sarri. Inoltre, Noslin, nonostante l’interesse di Monaco, Bologna, Cagliari, Torino e Parma, non è stato ceduto, poiché la Lazio ha deciso di interrompere i colloqui per via dell’infortunio di Mattia Zaccagni, che ha bisogno di un’alternativa in attacco.

Anche Dele-Bashiru ha visto sfumare la possibilità di cessione: il Bournemouth si era fatto avanti con una proposta di prestito con diritto di riscatto a 18 milioni, ma la Lazio ha rifiutato. Lo stesso vale per Tavares, per cui la trattativa con il Besiktas si è arenata, lasciando la Lazio senza il previsto incasso di circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, mancati arrivi e tentativi di rinforzo a centrocampo

Il mancato addio di Romagnoli ha bloccato anche l’arrivo del difensore Diogo Leite dall’Union Berlino, con il quale la Lazio aveva già trovato l’accordo. I biancocelesti avevano previsto di incassare circa 12 milioni dalla cessione di Romagnoli, ma il trasferimento in Qatar non è andato a buon fine, bloccando così gli altri movimenti in entrata, tra cui il possibile acquisto di Frattesi dall’Inter.

Per ora, l’unico arrivo certo sembra essere quello di Pedraza, il terzino spagnolo del Villarreal, che si unisce alla squadra a partire dalla prossima stagione. In queste ultime ore di mercato, Lotito e Fabiani stanno valutando la possibilità di portare un altro centrocampista a Formello, con diversi nomi che sono circolati, tra cui il giovane Dahl del Tromsø, Dzodic dell’Almería, e Gustavo Porta del Racing Santander. Nessuna conferma ufficiale al momento, ma le indiscrezioni continuano a rimbalzare.

