Vecino Celta Vigo, forte interesse per il centrocampista della Lazio: le ultime

Vecino Celta Vigo, gli spagnoli vogliono prelavare il classe 91′ di proprietà della Lazio nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato

Ultimi giorni di calciomercato bollenti per la Lazio che potrebbe dire addio a Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha attirato l’attenzione del Celta Vigo, pronto a fare un’offerta alla Lazio. Il contratto di Vecino con il club biancoceleste è in scadenza a giugno, con un’opzione per un’altra stagione, ma la situazione potrebbe evolvere domani, portando a una sua partenza anticipata.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe disposta a liberare Vecino a determinate condizioni, ma non prima di aver raggiunto un accordo che soddisfi entrambe le parti. La trattativa con il Celta Vigo non è ancora stata completata, ma il club spagnolo sembra essere particolarmente interessato a portare il centrocampista in Spagna.

Vecino Celta Vigo, ecco cosa filtra

La partenza di Vecino aprirebbe uno spazio importante nel centrocampo della Lazio, con il club di Maurizio Sarri chiamato a valutare eventuali rinforzi per la seconda parte della stagione. Il giocatore, che in questa stagione ha mostrato buone prestazioni, potrebbe essere una pedina importante per il Celta Vigo, che ha messo gli occhi su di lui come rinforzo per la propria mediana.

La Lazio è quindi in attesa di sviluppi nelle prossime ore, con l’auspicio di concludere la trattativa alle migliori condizioni possibili per il futuro del club e del giocatore. Le prossime giornate saranno decisive per capire se Vecino resterà in Lazio o se, come sembra, si trasferirà in Spagna.

