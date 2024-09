Vecino a LSC: «Abbiamo dato TUTTO in questa partita e abbiamo meritato di vincere ma c’è una cosa da SISTEMARE»

Vecino, l’ex Inter analizza a caldo la partita e la prestazione della squadra ed esterna la gioia per il successo ottenuto

Ai microfoni di LSC al termine della partita vinta in modo roboante della Lazio con la Dinamo Kiev, ha parlato nella pancia dello stadio di Amburgo Matias Vecino, il quale esterna le sue sensazioni e considerazioni sulla gara contro gli ucraini

PAROLE – Siamo contenti, abbiamo portato a casa una buona vittoria. Sappiamo che in Europa non ci sono gare facili, può sembrare che sia stata una sfida semplice ma abbiamo dato tutto e portiamo a casa una buona prestazione. Siamo stati concreti nel primo tempo, loro hanno avuto alcune occasioni ed è stato bravo Provedel. Potevamo gestire meglio il secondo tempo con il possesso palla soprattutto quando eravamo sopra di un uomo ma sono cose su cui dobbiamo lavorare. Chiaro che fuori casa è sempre più complicato, anche oggi nessuna delle due squadre giocava in casa, l’idea è quella di giocare le stesse gare in casa e fuori. Dobbiamo essere bravi a essere equilibrati perché se andiamo tutti all’attacco diventa un probelma soprattutto quando spingono anche i terzini. Giocare in Europa è una delle cose più belle che c’è, abbiamo tanti giocatori che hanno voglia di giocare e penso che oggi ci siamo giocati bene la nostra occasione