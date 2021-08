Vavro Torino, i granata in pressing sullo slovacco: la situazione

Dennis Vavro potrebbe esser finito nel mirino del Torino, alla ricerca di un difensore centrale con quelle caratteristiche

Oltre agli ultimi colpi per puntellare la rosa, in casa Lazio non si può non pensare a sfoltire, cedendo qualche esubero. Il nome più caldo potrebbe essere quello di Vavro, non inserito nella lista dei 25 e quindi vicino all’addio. Lo slovacco potrebbe restare in Italia.

Infatti, come riportato da La Repubblica, sul giocatore ci sarebbe ora il forte interesse del Torino. I granata avrebbero delle difficoltà per arrivare a Rodrigo Becao dell’Udinese e l’ex Copenaghen potrebbe essere una valida alternativa. La trattativa nelle prossime ore potrebbe entrare nel vivo.