Vavro Copenaghen, il difensore in viaggio verso la Danimarca

Denis Vavro sembra davvero essere a un passo dal suo ritorno al Copenaghen. Tutti i dettagli e le ultime sull’affare

Il mercato della Lazio potrebbe essere vicino a sbloccarsi. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Vavro sarebbe a un passo dal Copenaghen. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Il difensore sarebbe già in viaggio verso la Danimarca e pronto dunque per fare ritorno alla squadra dove i biancocelesti l’avevano prelevato nel 2019. A confermare il tutto sarebbe il fatto che la fidanzata Tamara sui social avrebbe salutato Roma. La cessione dello slovacco, oltre a far risparmiare 1 milione d’ingaggio, potrebbe sbloccare un arrivo in difesa, con Casale in pole.