Vavro e non solo: ecco la strategia per il reparto arretrato

Dennis Vavro e non solo: ecco qual è la strategia della Lazio per il reparto arretrato dopo il passaggio alla difesa a quattro

Il passaggio alla difesa a quattro è sicuramente una delle più grandi novità dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Ed è per questo che diventa più che lecito chiedersi quale sarà la strategia della Lazio per il reparto arretrato.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il vero nodo è senza alcun dubbio Dennis Vavro. Il tecnico biancoceleste lo sta valutando in questo ritiro e dovrebbe esprimersi al termine del lavoro in quel di Auronzo. Il mister punterà soprattutto su Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Le alternative dovrebbero essere Kamenovic e Patric, provato e adattato da centrale. Lo spagnolo però potrebbe anche salutare ed è per questo che lo slovacco potrebbe scalare gerarchie e diventare una prima alternativa. Per quel che riguarda i terzini, Fares è in uscita, ma difficilmente dietro ci saranno innesti.