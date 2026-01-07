Vanoli nel post partita: «Il risultato è giusto! E quel gol a due minuti dalla fine...» - Lazio News 24

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match della 19a giornata contro la Lazio

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel post partita del match valido per la 19a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per DAZN riprese da Tmw:

«Quando sei a due minuti dalla fine in vantaggio rimane un po’ di delusione, ma nel complesso il risultato è giusto. L’approccio nel primo tempo è stato un po’ lento, poi abbiamo subito queste situazioni su palle inattive che ci hanno fatto perdere un pochino di autostima però la squadra ha saputo reagire e dopo il pareggio ci siamo sciolti andando meritatamente in vantaggio. Nel nostro vocabolario va messa la parola continuità, devo fare un plauso ai ragazzi. Dobbiamo continuare su questa strada».

