Dopo lo stop per Ivanovic scatta il piano B! Nel mirino Pinamonti, Giménez e Piccoli

Sfumato Ivanovic si corre ai ripari! La Lazio valuta i profili di Pinamonti, Giménez e Piccoli

Le manovre di calciomercato della Lazio subiscono una rapida e decisa accelerata dopo lo stop momentaneo registrato nella trattativa per arrivare a Franjo Ivanovic. La dirigenza biancoceleste si è immediatamente attivata per esplorare alternative di spessore internazionale e nazionale, così da consegnare allo staff tecnico il rinforzo offensivo ideale in vista della nuova stagione. Come rivelato e raccolto dal noto giornalista Manuele Baiocchini, il club capitolino ha stilato una lista di nomi caldi per il reparto avanzato, valutando diverse piste per rinforzare la rosa!

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La pista Andrea Pinamonti e i contatti con il Sassuolo

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione dalla società biancoceleste figura senza dubbio quello di Andrea Pinamonti. La Lazio ha riallacciato i contatti diretti con il Sassuolo per valutare la fattibilità dell’operazione, dopo che un primo abboccamento ufficiale tra le parti era andato in scena nella giornata di giovedì 6 agosto. L’attaccante rappresenta un profilo di sicuro affidamento per la Serie A, capace di garantire gol ed esperienza preziosa.

L’interesse per Roberto Piccoli e la concorrenza del Bologna

Nel vasto taccuino dei dirigenti laziali resiste con forza anche la candidatura di Roberto Piccoli, centravanti di proprietà della Fiorentina che piace molto per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Tuttavia, per arrivare al classe 2001, la Lazio dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita: sul giocatore c’è infatti il forte e concreto interesse del Bologna, club seriamente intenzionato ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo.

L’idea Santiago Giménez dal Milan per la Lazio

Infine, tra le opzioni più suggestive e affascinanti vagliate dalla dirigenza della Lazio resiste anche l’ipotesi che porta a Santiago Giménez. Questa particolare pista di mercato potrebbe scaldarsi concretamente soltanto a una condizione ben precisa: qualora il Milan dovesse inaspettatamente aprire a una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli uomini mercato del club capitolino restano vigili, pronti a cogliere ogni opportunità per regalare a Gennaro Gattuso il tassello mancante per completare l’attacco!