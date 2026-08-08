Si complica l’affare Ivanovic! Il richiamo delle Coppe europee lo spinge verso il Lens

Frenata improvvisa sul fronte Ivanovic: la Lazio si scontra con il muro delle Coppe, c’è il Lens in pole

Il calciomercato estivo della Lazio registra un brusco stop improvviso nella corsa a uno dei profili offensivi più ambiti della sessione di trattative. L’operazione per portare l’attaccante classe 2003 a vestire la maglia biancoceleste attraverso la formula del prestito sembrava poter rappresentare la chiave di volta ideale. Tuttavia, le ambizioni del giocatore hanno cambiato radicalmente le carte in tavola, gelando le aspettative del club capitolino.

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La trattativa bloccata per Franjo Ivanovic secondo Gianluca Di Marzio

Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore confermano una frenata netta e definitiva nella trattativa che avrebbe dovuto portare il promettente centravanti nella Capitale. Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa per Franjo Ivanovic e la Lazio risulta attualmente bloccata a causa della chiara volontà del ragazzo! Il giovane attaccante ha infatti deciso di dare la sua totale priorità al Lens, preferendo la destinazione francese e la possibilità di disputare le prestigiose competizioni europee nel corso della nuova stagione.

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Le strategie della Lazio e i piani per il reparto offensivo

L’improvviso dietrofront del calciatore costringe gli uomini mercato biancocelesti a rivedere rapidamente i piani per l’attacco, virando su obiettivi alternativi per accontentare le richieste dello staff tecnico. La mancata chiusura dell’affare impone alla società di riprogrammare gli investimenti economici, valutando nuove piste per blindare la rosa e garantire al tecnico Gennaro Gattuso le pedine necessarie per affrontare con competitività e ambizione rinnovata i prossimi impegni ufficiali!