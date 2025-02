Valverde elogia la Roma: «Gioca veramente molto bene ed ha una grande esperienza internazionale»

Valverde, il tecnico degli spagnoli prossimi avversari della Roma in Europa League ha elogiato il lavoro dei giallorossi: ecco cos ha detto

Alla vigilia della gara di campionato con il Valladolid, ha parlato Valverde il quale rilascia alcune dichiarazioni in conferenza anche sulla Roma, prossima avversaria dei baschi in Europa League

PAROLE – Un avversario duro e complicato, che già conosciamo dai gironi. In questi ultimi anni ha raggiunto almeno le semifinali e le finali. Vincitrice in Conference e sconfitta contro il Siviglia ai rigori, con esperienza internazionale. Compete bene, sarà dura per noi. Ranieri? Ci siamo affrontati quando era allenatore del Valencia. Lo conosco, è un allenatore di riferimento per tutti, con un’ampia esperienza