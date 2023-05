Valerio Antonini è il nuovo presidente del Trapani: è tifosissimo della Lazio

Antonini, il leader di Quanton è stato eletto nuovo presidente del Trapani, tra le sue passioni anche quello della Lazio

Valerio Antonini è il nuovo presidente del Trapani, squadra che milita attualmente in serie D, tra le passioni del neo proprietario c’è anche la Lazio, e ne parla cosi

LAZIO – Io sono un simpatizzante di Claudio Lotito e vorrei fare col Trapani quello che lui ha fatto con la Lazio

PAROLE – Nella mia vita ho attraversato tanti paesi e affrontato svariate sfide. Le dimensioni delle imprese che personalmente mi hanno reso ciò che sono oggi, preferisco lasciarle stimare agli altri. Sono fatto così. Oggi il Trapani, la sua gente e questi territori, mi hanno dato delle sensazioni importanti. Si, sono emozionato. Ma soprattutto sono eccitato. La carica di questo nuovo inizio è alla stregua delle mie trascorse avventure imprenditoriali. In più qui il business si fonde con lo sport e il sociale. Sono convinto che da oggi in poi ne vedremo delle belle. Ci siano messi in cammino e non ci fermeremo