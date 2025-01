Valentin Gomez Lazio, il difensore più lontano? Si avvicina a quella destinazione: niente Serie A nel suo futuro

Valentin Gomez Lazio, più lontano l’acquisto del difensore del Velez? Si avvicina a quella destinazione: niente Italia per lui

Come spiegato da Tmw, il futuro di Valentin Gomez non sarà in Serie A. A lui erano stati accostati il calciomercato Lazio, oltre a Fiorentina e Bologna, ma il futuro dovrebbe portarlo a restare in Sudamerica.

Nel destino del centrale del Velez, infatti, ci sarebbe il Cruzeiro. Una scelta, quella del club brasiliano, voluta dallo stesso 2003 che la preferirebbe al posto di un salto in Europa. Una tappa ulteriore prima di un futuro grande step.