United, non solo Fernandes: i ‘Red Devils’ pensavo a Rakitic, Milinkovic in stand-by

Milinkovic in stand-by. Secondo Sport, nel mirino del Manchester United non ci sarebbe solamente Fernandes, ma anche Rakitic

Milinkovic / Come anticipato, secondo Sky Sport l’operazione tra Manchester United e Sporting Lisbona per Bruno Fernandes sarebbe praticamente ai dettagli. I ‘Red Devils’, però, sembrano essere davvero scatenati sul mercato. Ed allora, messa in stand-by la questione Milinkovic, sarebbero piombati su Ivan Rakitic. Secondo Sport, il croato è stato messo in vendita dal Barcellona, che vorrebbe incassare almeno cinquanta milioni dalla sua cessione. Il giocatore, oltre all’interesse dello United, avrebbe ricevuto le attenzioni dell’Inter, che sembrerebbe ad oggi in pole-position: la dirigenza meneghina avrebbe il gradimento del calciatore, ma non sono da escludere tentativi di assalto da parte degli inglesi. In una situazione a dir poco caotica, il ‘Sergente’ è in attesa…