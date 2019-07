Manchester United, fumata bianca vicina per Bruno Fernandes. E Milinkovic…

Il Manchester United ha praticamente definito l’acquisto di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona. Questo dunque allontana dai red devils Milinkovic

L’effetto sta per partire, o forse è già partito con il Manchester United che prima di vendere acquista. La notizia più importante però è proprio il calciatore acquistato, che non risponde al nome di Sergej Milinkovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Manchester United sarebbe a un passo da Bruno Fernandes, centrocampista ex Sampdoria attualmente allo Sporting Lisbona. Le caratteristiche fisiche sono diverse, ma la posizione occupata in campo è la stessa di Sergej.

SCENARI – 31 reti e 17 assist in 50 partite fanno di Bruno Fernandes uno dei centrocampisti più richiesti in circolazione. Ragion per cui il prezzo del cartellino è molto alto e si aggirerebbe tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Le cifre però non sono ancora state confermate, ma poco importa alla Lazio. La notizia rilevante è che probabilmente il Manchester United, ha rinunciato definitivamente a Milinkovic, dieci giorni prima della chiusura del mercato inglese. Tra i red devils e il club biancoceleste non c’è mai stata una vera e propria trattativa, ma la squadra di Solskjaer era sicuramente la più interessata. Con Pogba diretto quindi al Real Madrid, l’unica pretendente per il serbo resta il Psg. Il calciomercato è ancora lungo, può accadere di tutto, ma Bruno Fernandes al Manchester United riavvicina e non di poco Milinkovic alla Lazio.