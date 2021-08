Ultime Notizie Serie A: Papu e Gasp che bordate, caos in casa Torino

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.30 – L’Olanda a Van Gaal – Il nuovo Commissario Tecnico Oranje si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole

Ore 13.20 – Corsi invaghito di Sarri – Lunga intervista a Il Messaggero per il numero uno dell’Empoli che esprime parole al miele per il suo ex allenatore. L’intervista

Ore 12.50 – La replica di Gasp – Immediata la risposta del tecnico dell’Atalanta alle pesanti parole del Papu. Le sue parole

Ore 11.55 – Frizioni Juric-Vagnati – Prime scintille in casa Torino, con il ds e l’allenatore già ai ferri corti. La notizia

Ore 11.35 – Calvarese racconta – L’ex arbitro torna su Juve–Inter e sulle sue dimissioni. L’intervista

Ore 10.45 – Locatelli day – Il centrocampista azzurro a Torino per le visite mediche a tre giorni dall’inizio della Serie A Le ultime notizie

Ore 10.00 – Il Papu attacca – Clamoroso affondo di Gomez dall’Argentina: accuse pesanti a Gasperini e all’Atalanta. Le sue parole

Ore 9.20 – Zenga giudica i portieri – L’Uomo Ragno dà le sue valutazioni sui numeri uno della Serie A. L’intervista

Ore 8.35 – Il pensiero di Zeman – Il boemo racconta a La Gazzetta dello Sport come vede il campionato alle porte. Le sue parole