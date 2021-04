Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.55 – Lazio, ancora out Luis Alberto – La Lazio si è ritrovata a Formello. Ancora assenti in gruppo Patric – alle prese con il mal di schiena – e Luis Alberto, a riposo per curare al meglio la distorsione alla caviglia.

Ore 13.20 – Atalanta, Pessina positivo al Covid – «Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».

Ore 13.00 – Bologna, Skorupski guarito dal Covid – Sinisa Mihajlovic ritrova il suo portiere titolare: Lukasz Skorupski, infatti, è tornato negativo al Covid e lo ha ha annunciato sui suoi social, dopo la positività riscontrata nel ritiro della nazionale polacca.

Ore 12.30 – Conte può sorridere: negativi tutti i tamponi – Tutti negativi i tamponi sul gruppo squadra dell’Inter, effettuati ieri. Antonio Conte, dunque, avrà tutti a disposizione, eccetto infortunati e squalificati.

Ore 12.15 – Roma, ancora problemi per Fonseca – Ancora problemi per Paulo Fonseca verso la gara contro l’Ajax valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League: come riportato da Sky Sport, il tecnico deve rinunciare anche a Mkhitaryan e Smalling per la sfida della Johan Cruijff Arena.

Ore 11.30 – Napoli, sospiro di sollievo dai test – «In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi».

Ore 10.00 – Benevento, parla Schiattarella – Pasquale Schiattarella, leader del centrocampo e dello spogliatoio del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato dell’obiettivo salvezza. Le sue parole

Ore 9.35 – Europei con pubblico all’Olimpico: finalmente un barlume di Speranza – Il via libera del Governo per accogliere tifosi allo stadio nei prossimi Europei è un piccolo-grande segnale che ci fa sperare in un graduale ritorno alla normalità. L’editoriale

Ore 9.05 – Juventus, Agnelli appoggia Pirlo ma ha già il piano B – Andrea Agnelli sostiene Andrea Pirlo anche in questo momento difficile. Ma il presidente della Juventus avrebbe già in tasca il piano B. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, Gattuso sa come si batte la Juventus: i numeri – Gennaro Gattuso sa come vincere contro la Juventus. L’allenatore del Napoli ha un bilancio più che positivo da allenatore azzurro contro i bianconeri. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Conte a caccia di se stesso: vuole superare il suo Chelsea e la sua Juventus – Contro il Sassuolo, l’Inter punta la decima vittoria consecutiva. Una striscia che sarebbe la terza più lunga per Antonio Conte. Il dato