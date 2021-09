Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Spezia, Bastoni: «Juve attenta, siamo galvanizzati. Al Penzo sarà bellissimo» – L’esterno dello Spezia Simone Bastoni ha parlato in vista della partita contro la Juventus. Le parole

Ore 9.15 – Roma, ansia Zaniolo: dal ruolo al contratto, il gioiello giallorosso è in difficoltà – Per Nicolò Zaniolo non è stato un inizio di stagione da ricordare con la maglia della Roma: le difficoltà potrebbero avere motivi specifici. La notizia

Ore 8.40 – Juventus, retroscena post Milan: toni accesi nello spogliatoio – Al termine della partita contro il Milan, nello spogliatoio della Juventus ci sarebbe stato uno sfogo di Massimiliano Allegri: il motivo

Ore 8.20 – Serie A senza soluzione di continuità: Napoli da urlo, alle nerazzurre le prime risposte – La quarta giornata di Serie A si è conclusa con il poker del Napoli e stasera già si riparte con i primi anticipi del quinto turno. L’editoriale