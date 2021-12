Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.40 – Fiorentina, Barone: «Vlahovic professionista serio. Italiano la nostra forza» – Il d.g. della Fiorentina Barone ha parlato della stagione dei viola e del futuro di Vlahovic. Le parole

Ore 13.00 – Lazio, Immobile: «Giusta la strigliata di Lotito, il padre deve usare parole forti…» – L’attaccante della Lazio Immobile ha parlato della strigliata che Lotito ha fatto alla squadra biancoceleste. Le parole

Ore 12.20 – Serie A, designazioni arbitrali 18esima giornata: Massa per Milan-Napoli – L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 18esima giornata di Serie A. La notizia

Ore 11.45 – Arresto Ferrero, rischio Natale in carcere: la situazione – L’ex presidente della Sampdoria Ferrero si trova ancora in carcere e rischia di trascorrere lì anche il Natale. La notizia

Ore 11.00 – Inter, Eriksen pronto a dire addio: il Coni dice no al rientro – L’Inter ed Eriksen sono pronti a dirsi addio, dopo che i problemi al cuore non permettono al danese di giocare in Italia. La notizia

Ore 10.05 – Inter, Barella: «Inzaghi ci ha lasciato liberi di esprimerci. Scudetto? Abbiamo qualcosa in più…» – Il centrocampista dell’Inter Barella ha parlato della prima parte di stagione con Inzaghi in panchina. Le parole

Ore 9.15 – Coppa d’Africa, club inglesi scontenti e Covid: possibile la cancellazione della competizione – La Coppa d’Africa 2022 potrebbe essere cancellata a causa del dilagare della variante Omicron del Covid-19 e del malcontento di alcuni club inglesi. La notizia

Ore 8.40 – Papu Gomez: «Scudetto all’Atalanta sarebbe straordinario. Ritorno in Italia? Al Napoli…» – Il fantasista del Siviglia Gomez si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.20 – Rinnovo Sarri: perché Lotito fa bene a puntare sul Comandante – Alla festa di Natale in casa Lazio, il Presidente Lotito ha sostanzialmente ufficializzato il rinnovo di Sarri. L’editoriale