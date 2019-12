UFFICIALE Mandzukic passa al Duhail FC: i dettagli

Mario Mandzukic, oramai ex Juventus, è passato ufficialmente al Duhail FC

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha ufficialmente firmato per il Duhail FC. Il croato ha firmato un contratto di 18 mesi con la società qatariota e percepirà poco più di 10 milioni di euro, mentre il club bianconero incasserà 5,5 milioni per un giocatore finito fuori da tutte le gerarchie dopo il cambio di panchina tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Ecco di seguito il post pubblicato su Twitter dalla nuova società dell’ex Bayern Monaco.