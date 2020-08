UFFICIALE – Lazio in terza fascia nei sorteggi Champions

La Lazio è ufficialmente in terza fascia nel sorteggio di Atene in programma il 1 ottobre.

L’eliminazione del Lione col Bayern Monaco dà alla Lazio l’ufficialità di essere nella terza fascia nel sorteggio dei gironi di Champions che si terrà ad Atene il primo ottobre. Con i suoi 41 punti nel ranking UEFA per club la Lazio non potrà avere davanti più di 23 squadre, e rientrerà quindi con certezza nelle prime 24 della speciale graduatoria. La prima fascia sarà composta dalle vincenti delle coppe europee e dalle vincenti dei sei campionati più importanti d’Europa, la seconda da diverse seconde classificate (tra cui Barcellona, Borussia Dortmund, Manchester City), la quarta da una serie di formazioni sulla carta più morbide. La Lazio pescherà dunque oltre ad un club di prima e uno di seconda fascia anche una squadra con cui giocarsi almeno il terzo posto del gruppo. Per Inzaghi e per la programmazione della prossima stagione trattasi di una buona notizia.