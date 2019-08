UFFICIALE – Calciomercato Lazio, Baxevanos è un nuovo giocatore del Panionos

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata negli ultimi minuti: l’ex Lazio Primavera Baxevanos è un nuovo giocatore del Panionos

Come anticipato qualche settimana fa, Nikos Baxevanos, ormai ex Lazio Primavera, era ad un passo dal Panionos. Qualche minuto fa è arrivata l’ufficialità, comunicata dallo stesso club greco sul proprio sito web: «Il Panionos annuncia l’acquisizione di Nikos Baxevanos. Il difensore centrale internazionale che ha giocato la scorsa stagione alla Lazio indosserà la maglia del Panionos per i prossimi due anni». Il prestito scadrà, dunque, nel 2021, mentre il contratto che lega il calciatore al club capitolini avrà termine a giugno 2022.