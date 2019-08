UFFICIALE – Bas Dost è un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte

Bas Dost, finito nel mirino della Lazio per rinforzare l’attacco, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte

Nei giorni scorsi anche Bas Dost era entrato in orbita Lazio. Il club biancoceleste, alla ricerca di un attaccante, sembrava aver messo nel mirino anche l’ormai ex centravanti dello Sporting Lisbona. Gli ultimi aggiornamenti, però, lo davano sempre più vicino all’approdo nell’Eintracht Francoforte. Qualche minuto è arrivato il comunicato, con cui è stato ufficializzato il trasferimento: «Nuova firma di spicco per l’Eintracht Francoforte, che potrò contare sui servizi di Bas Dost per il futuro. Il 30enne olandese arriva dai portoghesi dello Sporting Lisbona: ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2022». Un paio di giorni fa è arrivato l’accordo tra il club ed il giocatore: ai portoghesi andranno 6 milioni più due eventuali di bonus.