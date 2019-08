Calciomercato Lazio, per l’attacco torna di moda Bas Dost

Il mercato della Lazio non è ancora finito. I biancocelesti potrebbero investire su un attaccante e l’ultimo nome è quello di Bas Dost

Il ds della Lazio Igli Tare è famoso per sedurre e non abbandonare mai i propri obiettivi. L’ultimo porta il nome di Bas Dost, attaccante olandese dello Sporting Lisbona. Secondo Il Messaggero, nel caso in cui dovesse partire Caicedo, oppure Adekanye non dovesse offrire le giuste garanzie, la Lazio andrebbe sul 30enne ex Wolfsburg.

PROFILO – Dost ha sempre segnato tanto, in qualsiasi campionato e in qualsiasi squadra. Nell’ultima stagione ha siglato 23 reti in 35 partite con lo Sporting Lisbona. Con il club andaluso in tre stagioni ha segnato la bellezza di 93 gol in 125 partite, fornendo anche 15 assist. Il prezzo del cartellino non è elevatissimo, considerando l’età (30 anni) e la scadenza del cartellino (2021). Con un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, lo Sporting potrebbe cederlo, ma su di lui ci sono anche Fenerbahçe e Schalke 04. In attesa di vedere cosa succede con Milinkovic e Caicedo, la Lazio sonda il terreno per eventuali nuovi acquisti. Dopo svariati anni, Dost resta in cima alla lista di Tare.