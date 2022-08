Udogie Lazio, il terzino si allontana: Premier vicina?

Udogie sembra allontanarsi sempre di più dalla Lazio: il terzino dell’Udinese verso il trasferimento in Premier League?

Udogie è uno dei tanti nomi accostati alla Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro. Il giocatore dell’Udinese però pare avere il destino segnato.

Infatti, come raccontato dal Corriere dello Sport, i friulani non sarebbero intenzionati a fare sconti e a scendere sotto i 20 milioni di euro. Ed ecco che per lui starebbe per arrivare una maxi offerta dall’Inghilterra. Insomma, il futuro del 19enne sarà quasi sicuramente in Premier League.